Successo per ‘Sapori tra le Mura’, il Comune: “Guardiamo con interesse al Distretto biologico”

Isola del Giglio (Grosseto). I prodotti del Giglio hanno esaltato il palato dei turisti che hanno partecipato in gran numero all’evento “Sapori tra le Mura“, che si è svolto nel fine settimana nel borgo storico grazie all’associazione ‘Il Castello’ che lo ha organizzato. In vetrina tutti i prodotti gigliesi, dal vino all’olio, dal panficato al miele, dal pluripremiato Gin al limoncello, fino al mirto locale.

“Negli ultimi quattro anni – spiega l’assessore all’agricoltura e al turismo Walter Rossi –, le aziende agricole sono quasi triplicate. Una notevole quantità di terreni, un tempo vigneti, ma poi progressivamente abbandonati, sono stati recuperati, fino a raggiungere i circa ventidue ettari vitati attuali. Si sono create tre aziende produttrici di miele al Giglio ed una a Giannutri, due di olio Evo, che hanno visto il recupero di ettari di oliveti abbandonati, due aziende produttrici di gin, grazie al ginepro del Giglio che ha aromi unici, di cui una premiata quest’ anno a Londra. La speranza è nei giovani che hanno rappresentato le loro aziende negli stand. Intanto ringrazio tutte quelle che hanno partecipato all’evento che si ripeterà il 22 luglio”.

Verso la Comunità rurale

Il prossimo passaggio è la Comunità rurale. “La costituenda ‘Comunità rurale del Giglio’, in accordo con la locale Condotta Slowfood, così abbiamo fatto per la pesca – aggiunge Rossi –, vede la partecipazione non solo delle aziende agricole, ma anche dei semplici agricoltori diretti che, per hobby e/o per continuità della tradizione gigliese, sono tutti motivati a far crescere la realtà agricola delle nostre isole all’insegna dell’etica dei prodotti, del biologico e dell’espressione di valori identitari e storici, della tipologia, che potremmo definire eroica, di coltivazione dei terreni e dello stile di vita rurale isolano. Guardiamo anche al neonato Distretto biologico della Maremma, perché crediamo che questo si sposi alla perfezione con i prodotti della nostra isola“.

Un evento che si inserisce nella vivacità organizzativa dell’Isola. “Ringrazio l’assessore Rossi – afferma il sindaco Ortelli – per aver fatto crescere il numero di eventi, in tutti i settori, che rendono unica l’estate al Giglio. Ogni sera ne registriamo uno grazie al coinvolgimento, da parte dell’amministrazione comunale, anche dei privati. Per rendere ancora più vivace la nostra isola abbiamo modificato il regolamento di Polizia urbana allungandolo fino all’una del mattino. Insomma, crediamo che chi giunge da noi possa immergersi a tutto tondo nella vita e nell’identità gigliese”.