Coldiretti: nominato il nuovo presidente di Federpensionati

Grosseto. Domenico Tocchi è il nuovo presidente di Federpensionati di Coldiretti Grosseto.

Proseguono i rinnovi delle cariche sociali di Coldiretti. Dopo la nomina di Marianna Dori alla guida di Donne Impresa, è stato il turno del movimento dei senior. Vice presidenti di Federpensionati sono stati nominati il presidente uscente, Gaetano Zambrini, e Loreto Gigli.

Il consiglio direttivo

Nominato anche il nuovo consiglio direttivo formato, oltre che da Tocchi e dai due vice, da Plinio Bellumori, Santino Bertaggia, Mario Governatori, Tiziano Momini, Antonio Rossi e Generoso Micheli.

E’ il risultato dell’assemblea provinciale del movimento che si è tenuta nella sede provinciale di Coldiretti alla presenza del direttore provinciale, Milena Sanna. e della segretaria del movimento, Gabriella Camilli.

Domenico Tocchi

71 anni, Domenico Tocchi manda avanti ancora oggi, tutto da solo, la storica “Antica Tenuta Pingrosso” a Grosseto, dove produce principalmente foraggi e alleva cavalli arabi, un’attività quest’ultima riconosciuta a livello internazionale. “L’amore per questa terra alimenta ancora oggi il mio entusiasmo. In attesa di passare, spero un giorno, la mia azienda alla nuova generazione, continuo a lavorare e divertirmi nella nostra campagna – racconta Tocchi, energia e racconti da vendere –. Ma non è tutto rose e fiori. Mandare avanti un’azienda agricola, dopo l’ingresso nell’Unione Europa, è sempre più complicato. Se non ci fosse stata Coldiretti che ci ha tolto l’Imu, l’Irap e l’Irpef e ci sta al fianco, oggi le aziende agricole sarebbero in grandissima difficoltà”.

Tra gli impegni del nuovo corso dei Senior, quello di favorire momenti di incontro e di coinvolgimento dei tanti pensionati agricoltori della Maremma su temi importanti come la nostra salute e la sanità.

I dati

Sono 419 gli agricoltori in Maremma che hanno 65 anni ed oltre, secondo l’Inps, che andranno in pensione nei prossimi due-tre anni ma che continueranno, come spesso accade, a lavorare la terra o allevare animali per via di quel legame che va oltre l’età della pensione. L’agricoltura è, infatti, il settore che rappresenta un modello di come gli anziani possano continuare a svolgere un ruolo attivo nel sistema economico e nella società. Tocchi ne è un esempio. “Preservano e trasmettono le tradizioni, sono le migliori sentinelle dei borghi dove nascono le nostre eccellenze agroalimentari e rappresentano anche un valido supporto economico per le famiglie, soprattutto in questi tempi di crisi per il caro spesa – spiega Coldiretti Grosseto – .Non costituiscono dunque un costo, ma contribuiscono alla produzione della ricchezza. E sono indispensabili poi per passare il testimone, insieme all’esperienza e alla conoscenza, alle nuove generazioni”.

Congratulazioni per la nomina di Domenico Tocchi arrivano dal delegato confederale, Fabrizio Filippi, e dal direttore Milena Sanna, che ringraziano il presidente uscente per l’impegno ed il lavoro svolto di tutti questi anni alla guida del movimento.

