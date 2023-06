Tari per gli immobili delle attività agricole: come fare domanda per il contributo

Capalbio (Grosseto). È stato pubblicato il bando del Comune di Capalbio per accedere all’agevolazione del cento per cento per la Tari per gli immobili, utilizzati come magazzini o depositi, delle attività agricole del territorio.

“L’amministrazione continua – dichiara Federico Bordo, assessore con delega all’agricoltura – a essere vicina al mondo agricolo colpito da una grave crisi e sempre più condizionato dagli agenti atmosferici. Il contributo che verrà erogato rappresenta un aiuto concreto verso un settore che riteniamo fondamentale per lo sviluppo economico del nostro territorio che, insieme al turismo, rappresentano i pilastri dell’economia locale. Anche la recente costituzione del distretto biologico che ci ha visto come attori principali sarà un supporto fondamentale al mondo agricolo per le sfide dei prossimi anni”.

È possibile presentare istanza per l’accesso al contributo fino a venerdì 28 luglio 2023. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito Comune di Capalbio.