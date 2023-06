Agriturismi: Antonio Biasi nuovo presidente di Terranostra

Grosseto. Antonio Baisi è il nuovo presidente di Terranostra.

L’imprenditore agricolo di Gavorrano, 43 anni, titolare di un’azienda agrituristica multifunzionale che alleva bovini, coltiva piante officinali e dal 2000 ha ottenuto l’abilitazione all’accoglienza, è stato scelto per guidare l’associazione degli agriturismi di Coldiretti. Baisi ha fatto parte del precedente consiglio di Terranostra lavorando a stretto contatto con il presidente uscente, Luca Serafini, che resta all’interno dell’organo direttivo.

Il consiglio direttivo

E’ il risultato dell’assemblea provinciale di Terranostra, che si è tenuta a Grosseto alla presenza del direttore provinciale, Milena Sanna, e del segretario di Terranostra, Andrea Masini. Rinnovato contestualmente anche il consiglio direttivo dell’associazione, formato dagli imprenditori agrituristici Ilaria Mascagni, Gennaro Bianchi, Luca Serafini, Lorenzo Piras, Lorenzo Pavone e Daniela Petruzzi.

I dati

Il settore degli agriturismi è il motore del turismo rurale espressione del legame indissolubile tra produzione agricola e pastorizia, ristorazione e multifunzionalità grazie allo straordinario lavoro di 1.181 strutture (quasi uno su due condotto da donne) che garantiscono 17mila posti letto rappresentando la prima forma di accoglienza ed intrattenimento nelle campagne maremmane.

Un settore che nel 2022, dopo il difficilissimo periodo pandemico, è tornato a correre, sbriciolando il record del 2018 con 188mila arrivi (+12%) e 801mila presenze (+22%) secondo i dati Istat.

“Gli agriturismi hanno avuto un ruolo strategico nella tenuta del nostro turismo durante la fase più acuta della pandemia e nella sua successiva ripartenza, dimostrando una straordinaria elasticità nel rispondere ad uno scenario in continua evoluzione. – spiega il neo presidente di Terranostra – In Maremma il settore è in crescita sia per quanto riguarda le presenze degli italiani, che sono la maggioranza, che soprattutto gli stranieri. Quasi 10mila in più gli arrivi nel 2022″.

L’intenzione di Baisi è dare continuità all’attività portata avanti sino a qui dal precedente presidente: “Terranostra, e così Coldiretti, sono strumenti per far crescere le nostre imprese, rafforzare le relazioni e condividere le rispettive esperienze, ma anche per difenderci dalla burocrazia che toglie sempre più tempo e risorse alle nostre attività, per lo più a gestione famigliare, e dalle tante problematiche che periodicamente ci toccano da vicino e per le quali è necessario mantenere sempre aperti canali importanti di comunicazione e confronto con gli enti locali e gli organi di controllo”.

Congratulazioni per la nomina di Antonio Baisi arrivano dal delegato confederale, Fabrizio Filippi, e dal direttore Milena Sanna che ringraziano il presidente uscente, Luca Serafini per l’impegno ed il lavoro svolto di tutti questi anni alla guida dell’associazione.

Per informazioni: https://grosseto.coldiretti.it/, pagina ufficiale Facebook @cdGrosseto, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitosca e canale ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana”.