Tornano le Spighe Verdi di Confagricoltura e Fee: “I Comuni maremmani partecipino”

Grosseto. Tornano le Spighe Verdi di Confagricoltura e della FEE, il riconoscimento che qualifica i Comuni in merito alle politiche di gestione del territorio e alla loro attenzione alla sostenibilità.

“E’ l’ottava edizione di questo programma – commenta il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi – e auspico che ai quattro Comuni maremmani già Spighe Verdi nel 2022 se ne possano aggiungere altri, per fregiarsi del qualificante titolo. Pertanto lancio un appello a tutte le amministrazioni comunali affinché presentino la propria candidatura”.

Il bando

Spighe Verdi è una opportunità per tutti i Comuni rurali che intendono valorizzare e investire nel proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali e non solo. Il bando di partecipazione ha una scadenza abbastanza ravvicinata, quella del 31 maggio.

“Nato otto anni fa, Spighe Verdi è un programma nazionale della Fee – Foundation for environmental education, l’organizzazione che rilascia nel mondo la Bandiera Blu per le località costiere, pensato per premiare i Comuni rurali che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali e non solo. Confagricoltura – prosegue il presidente Attilio Tocchi -, fin dalla prima edizione, è partner della Fee nella definizione e valutazione di un set di indicatori in grado di fotografare le politiche di gestione del territorio e la loro attenzione alla sostenibilità. L’agricoltura ha un ruolo determinante nel programma, per il contributo che offre in termini di tutela del territorio, sviluppo sostenibile, diffusione di buone pratiche e pertanto ha contribuito a rendere il premio un riconoscimento circa le capacità del settore primario di essere determinante per i comuni, valorizzandone l’attrazione turistica, enogastronomica e ambientale”.

I criteri

Ricordiamo che tra gli elementi valutati per l’assegnazione della certificazione ci sono l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto uso del suolo, la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, la qualità dell’offerta turistica, l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alla raccolta differenziata, la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio, la cura dell’arredo urbano e l’accessibilità per tutti senza limitazioni.

Ricordiamo che tra Confagricoltura e la Fee vi è stato un costante consolidamento dei rapporti e un crescente interesse verso questo tema. Dal 2015 ad oggi Spighe Verdi ha visto aumentare le adesioni e le certificazioni. Lo scorso anno furono 63 i Comuni insigniti, tra cui sette toscani, di cui 3 della provincia di Grosseto; la new entry del comune capoluogo e le conferme di Massa Marittima e Castiglione della Pescaia.

“Nutro la speranza che quest’anno i Comuni virtuosi siano ancora più numerosi – auspica il presidente di Confagricoltura Grosseto -. Per autocandidarsi, lo si può fare direttamente sul sito dedicato, www.spigheverdi.net: all’interno dell’area ‘Registrazione’ sono disponibili gli allegati ‘Questionario’ e ‘Procedura operativa’ relativi all’anno in corso. Tutti i documenti utili alla candidatura dovranno essere inoltrati, debitamente compilati, in forma cartacea, con raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere, entro il 31 maggio alla segreteria della Fee Italia, all’indirizzo ‘Via Tronto 20, 00198 Roma’, dandone comunicazione anche a Confagricoltura, che ricordo offre supporto ai Comuni per tutto ciò che concerne l’iter di partecipazione al programma.”