“Massa Gustorum”: torna la mostra mercato dedicata alle eccellenze enogastronomiche

Massa Marittima (Grosseto). Protagonista il cibo domenica 14 maggio, a Massa Marittima, con “Massa Gustorum“, la mostra mercato delle eccellenze enogastronomiche, che si terrà, dalle 10 alle 20, nel chiostro di Sant’Agostino. Ingresso libero.

Il programma

Quest’anno sono una trentina i produttori provenienti da tutta la provincia di Grosseto e anche da fuori, che daranno vita alla kermesse promossa dalla Condotta Slow Food Monteregio e dal Comune di Massa Marittima, per valorizzare le produzioni di qualità dei piccoli artigiani del cibo. Dal vino ai salumi, dai formaggi all’olio, la birra e le farine, i prodotti da forno, la pasticceria e il miele, i visitatori potranno dialogare con i produttori, chiedere informazioni e acquistare i prodotti in degustazione.

Alle 17 si terrà anche una masterclass sul vino, con la straordinaria partecipazione dell’enologa donna più famosa d’Italia: Graziana Grassini, imprenditrice, enologa e biologa toscana, considerata una delle personalità più influenti del panorama enologico internazionale.

Gli stand sono riparati, quindi la manifestazione si svolgerà regolarmente anche in caso di pioggia. All’esterno sarà presente Gianna Tutta Panna con la sua gelateria itinerante.

“E’ una bella edizione, quella di quest’anno – sottolinea Grazia Ghilli, presidente della Condotta Slow Food Monteregio –, sicuramente molto interessante anche per la partecipazione di alcune comunità del cibo di recente costituzione. Le aziende che troverete in questa mostra-mercato si riconoscono tutte nell’etica di Slow Food, sintetizzabile con il famoso slogan ‘Cibo buono, pulito e giusto’. La produzione, distribuzione e il consumo di cibo non possono essere in conflitto con il diritto a godere di un ambiente sano e dei suoi frutti per le generazioni che verranno. Le nostre scelte a tavola possono fare la differenza sostenendo il lavoro dei piccoli produttori che difendono la biodiversità locale e pensano al benessere delle persone e dell’ambiente.”

“La presenza di una condotta Slow Food sul territorio con il suo presidio è per noi strategica – afferma Irene Marconi, assessore alla cultura e al turismo di Massa Marittima –. Il Comune ha sottoscritto dal 2021 un Protocollo d’Intesa che sancisce l’impegno reciproco dell’associazione no profit e dell’amministrazione comunale nell’organizzazione di ‘Massa Gustorum’ e di tutte le altre attività finalizzate alla promozione della filiera corta e del cibo sano e di qualità e alla valorizzazione delle aziende locali che lo producono.”