Torna “Caseifici aperti”: visite guidate gratuite alla scoperta del Pecorino Toscano Dop

Grosseto. Siamo giunti alla terza edizione di “Caseifici aperti”: l’evento che dà a tutti la possibilità di scoprire i territori, gli spazi, le persone al centro della produzione di Pecorino Toscano Dop. Per l’intero il mese di maggio, sarà possibile visitare le 5 aziende che prendono parte all’iniziativa.

L’evento è organizzato dal Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop anche grazie al contributo del Psr della Regione Toscana.

Iniziative come queste rafforzano il legame con il territorio, le realtà locali e gli attori dell’intera filiera produttiva, inserendosi nell’ambito del turismo enogastronomico (di fondamentale importanza in Italia) e del turismo esperienziale.

La crescente popolarità dei prodotti a Denominazione d’Origine fa il resto: oggi, il consumatore è molto più informato e attento ai prodotti enogastronomici che acquista; ciò lo porta a sviluppare un particolare interesse verso la conoscenza della filiera produttiva e lo spinge a intraprendere esperienze del genere: interessanti, soddisfacenti e fruibili in modo semplice.

Le visite guidate e come partecipare

“Caseifici aperti” prevede visite guidate gratuite nei caseifici del Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP. Grazie a quest’iniziativa è possibile imparare i segreti dell’arte casearia andando alla scoperta della storia, del territorio e della produzione di un formaggio iconico come il Pecorino Toscano Dop. Si tratta di un vero e proprio viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro per conoscere le antiche tradizioni casearie, le attuali migliorie in ambito tecnologico, le nuove tecniche e i macchinari d’avanguardia.

Dal sito del Consorzio è possibile prenotarsi per le visite presso i caseifici.

“Valorizzare il Pecorino Toscano Dop significa anche aprire le porte dei caseifici per dare a tutti la possibilità di conoscere la filiera produttiva del nostro formaggio”, afferma Andrea Righini, direttore del Consorzio.