Ciliegiolo di Maremma e d’Italia: in programma la rassegna vinicola

Sorano (Grosseto). All’interno della Fortezza Orsini di Sorano (Gr) il ciliegiolo sarà protagonista della manifestazione “Ciliegiolo di Maremma e d’Italia” in programma domenica 7 e lunedì 8 maggio 2023.

La due giorni, alla sua primissima edizione, è organizzata dal Consorzio Tutela Vini Maremma Toscana con il patrocinio del Comune di Sorano.

Una rassegna vinicola interamente dedicata alla valorizzazione del vitigno autoctono attraverso produttori e territori diversi, dalle sue origini toscane sino alle migliori espressioni realizzate in altre regioni come Liguria, Marche e Umbria.

La programmazione prevede walk around tasting e masterclass tematiche per favorire il confronto tra produttori e operatori del settore come ristoratori, rappresentanti del settore vinicolo, sommelier, giornalisti e appassionati.

Il ciliegiolo, vitigno a bacca nera autoctono della regione Toscana, è coltivato infatti anche in altre numerose regioni dell’Italia centrale come Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Liguria, Basilicata, Abruzzo e ulteriori cinque regioni dove risulta impiegato in maniera minoritaria. È in Toscana, tuttavia, che occupa ben 525 ettari dell’intera regione – quasi il 60% nella provincia di Grosseto – e che trova una delle sue migliori espressioni all’interno della DOC Maremma Toscana Ciliegiolo.

Dotato di una forte sensibilità al terroir, esprime la sua forte tipicità con delicatezza e freschezza.

Storicamente vinificato in accompagnamento ad altri vitigni, in primo luogo al Sangiovese, gode oggi di una meritevole riscoperta che lo rende protagonista nelle sue numerose sperimentazioni in purezza.

“Ciliegiolo di Maremma e d’Italia” rappresenta dunque un’occasione senza precedenti per conoscere da vicino il vitigno e comprenderlo nelle differenze dettate da terreni, situazioni climatiche e dalla mano dell’uomo.