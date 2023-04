“Nocciole di Maremma”: Loacker incontra gli agricoltori per illustrare il progetto

Orbetello (Grosseto). Loacker – azienda altoatesina leader mondiale nel mercato dei wafer e specializzata anche nella produzione di specialità al cioccolato – giovedì 20 aprile dalle 9.30, presso la Tenuta Loacker Corte Migliorina, a Fonteblanda, nel comune di Orbetello, incontrerà gli agricoltori, agronomi ed enti locali, per fare il punto sui risultati finali del progetto Pif 35/2017 “Loacker nocciole di Maremma”.

Il progetto

Il progetto ha permesso di introdurre la nocciola in areali nuovi e incrementare il numero di zone interessate da questa coltivazione, consentendo a Loacker di soddisfare il proprio fabbisogno di nocciole Made in Italy, una delle materie prime fondamentali per la preparazione dei famosi wafer. Il progetto rappresenta, inoltre, una grande opportunità per la creazione di alternative lavorative concrete per gli agricoltori locali.

Nel corso della mattinata, interverranno i docenti universitari della Tuscia, il professor Valerio Cristofori, il professor Simone Priori e il professor Andrea Bellincontro, per presentare le ricerche condotte sull’adattamento varietale del nocciolo, il monitoraggio dei suoli e il trattamento post-raccolta.