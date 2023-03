Bando indennizzi incendi del 2022, il plauso della Cia: “Accolte le nostre richieste”

Grosseto. La Confederazione italiana agricoltori di Grosseto esprime grande soddisfazione per l’approvazione del bando per gli indennizzi relativi ai grossi incendi del 2022, incendi che hanno messo in ginocchio interi territori e creato difficoltà a tantissime aziende agricole.

Da subito Cia Grosseto, in accordo con Cia Toscana, si era attivata per chiedere che le aziende coinvolte non venissero lasciate sole nell’affrontare i danni di questa terribile calamità. Ora, dopo un percorso non semplice e tante sollecitazioni, arriva una vittoria per tutti coloro che sono stati in misura diversa coinvolti.

Il bando

Si tratta della misura 5.2 del Piano di sviluppo rurale, che prevede un importo complessivo di fondi pari a 2.697.912,76 euro, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta regionale.

Il bando sarà aperto dal 20 aprile 2023 fino alle ore 13 del 31 maggio 2023 e riguarda l’evento per il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha riconosciuto formalmente, con D.M. prot. n. 533742/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022 serie generale, integrato con D.M. prot. n. 126908/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2023 serie generale, il carattere di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, degli incendi che si sono verificati nei mesi di luglio e agosto 2022 nei territori della provincia di Grosseto di Cinigiano, Gavorrano, Manciano e Scansano.

Grazie all’intervento e alle tantissime sollecitazioni della Confederazione grossetana oggi tutti i territori che hanno subito danni sono stati ammessi al bando, anche quelli di Manciano e di Scansano, in un primo momento esclusi. Proprio per questo Cia Grosseto ringrazia l’assessore regionale Saccardi per l’impegno e per i tanti contatti avuti con il Ministero rivolti all’inserimento di tutti i Comuni grossetani coinvolti in questa terribile tragedia

Le spese ammissibili

Le spese ammissibili riguardano il ripristino o la ricostruzione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte, l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, il ripristino di miglioramenti fondiari danneggiati e il ripristino del potenziale produttivo, scorte vive e morte danneggiate o distrutte.

Cia Grosseto ora si appresta a fornire il consueto servizio a tutti coloro che ne avessero bisogno e sin da subito si è resa disponibile a supportare tutte le aziende coinvolte e a seguire le eventuali domande.