Distretto biologico della Maremma: il Comune incontra Cia e Coldiretti

Sorano (Grosseto). “Sorano non sta alla finestra per il Distretto biologico, ma con l’incontro di oggi inizia un percorso che al primo punto prevede a breve il coinvolgimento di tutte le aziende biologiche del territorio che, messe insieme, superano il 30% della superficie agricola“.

Lo ha detto il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni, introducendo l’incontro al quale hanno partecipato la Coldiretti (con la direttrice provinciale Milena Sanna) e la Cia (con il direttore provinciale Enrico Rabazzi).

L’incontro

L’incontro, voluto dal sindaco e dal consigliere delegato all’agricoltura Giorgio Giulietti (presenti per il Comune di Sorano anche il vicesindaco Luigi Buzi e i consiglieri comunali Pierluigi Domenichini, Luciano Grillo e Fabiola Mazzieri) e da alcuni imprenditori agricoli, è servito per fare il punto sulla situazione che si è creata in provincia di Grosseto con la nascita del Distretto biologico della Maremma che riunisce otto comuni.

Sulla base delle informazioni e dei chiarimenti forniti dalle organizzazioni agricole e del dibattito che si è sviluppato (nel quale è intervenuto anche il consigliere dell’Unione dei Comuni), il sindaco ha deciso di convocare a breve una riunione di tutte le aziende biologiche: “Saranno loro a decidere quali scelte operative compiere – ha spiegato il sindaco -. Il Comune vuole fortemente che non siano penalizzate a livello di bandi europei e regionali e da parte sua assicurerà ogni supporto. Sorano farà quindi scelte partendo dal basso nell’interesse, in questo caso, dell’agricoltura biologica del territorio“.