Rassegna di farine di castagne d’Italia: premiata un’azienda maremmana

Roccastrada. Un weekend ricco di eventi che hanno esaltato le eccellenze gastronomiche di Roccastrada.

Sabato 4 marzo la farina di castagne di Roccastrada, in particolare dei prodotti dell’azienda agricola Il Panierino di Federico Rastrelli, di Sassofortino, e di Sonia Masini, di Torniella, sono state premiate tra le migliori farine d’Italia alla rassegna di farine di castagne d’Italia.

La rassegna

La rassegna, promossa dall’Associazione valorizzazione castagna Alta Maremma e dal Comune di Montieri, da otto anni premio nazionale delle farine di castagne, viene organizzata con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto e dei Comuni territoriali delle Colline Metallifere, oltre ad altre realtà quali Unesco, Europarc, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, per premiare i produttori e far conoscere ai consumatori le farine di castagne prodotte in Italia e per valorizzare un’eccellenza dei territori e promuoverla in tutte le sue forme, dalle più tradizionali alle più innovative.

Quest’anno la rassegna, giunta all’ottava edizione, si è tenuta nel weekend appena concluso, sabato 4 e domenica 5 marzo, a Boccheggiano, al teatro comunale, alla presenza dei rappresentanti del circuito di valorizzazione della castagna, tra cui l’associazione Valorizzazione castagna Alta Maremma, l’associazione nazionale Città del Castagno, il Consorzio Marrone biondo dell’Appennino Bolognese, l’Istituto di BioEconomia del Cnr, alla presenza dell’onorevole Marco Simiani, primo firmatario della proposta di legge a sostegno del settore castanicolo.

Un riconoscimento al Panel Aiafca (Associazione Italiana Assaggiatori Farine di Castagne), che con il suo lavoro permette la riuscita della manifestazione designando le farine meritevoli di premio. Il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, a nome dell’amministrazione comunale, esprime la più grande soddisfazione per un riconoscimento che colloca Roccastrada ai vertici agroalimentari nazionali e che contribuisce a valorizzare l’intero territorio.

Non solo riconoscimenti per Roccastrada, ma anche la presenza nella giuria ,composta da 14 esperti nel settore alimentare, delle due roccastradine Antonella Papini e Maria Valeria Cittadini.