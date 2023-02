Il pecorino toscano nella top 10 dei formaggi più buoni al mondo

“ll pecorino toscano che si classifica nella top 10 dei formaggi più buoni al mondo è una posizione da primato che ci dà una enorme soddisfazione ma che non mi sorprende”.

Così la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi commenta il posizionamento del pecorino toscano Dop tra i dici migliori formaggi al mondo nella graduatoria globale stilata da TasteAtlas, l’atlante internazionale dei piatti e dei prodotti tipici.

“Il riconoscimento ha premiato la qualità di un prodotto d’eccellenza e identitario della nostra regione – continua Saccardi –. Un risultato che ci conferma che il pecorino toscano Dop è sempre più amato e apprezzato in Italia e all’estero e questo lo deve anche al forte impegno del Consorzio Pecorino Dop che, anche con il sostegno della Regione Toscana, ha saputo concertare strategie, obiettivi e azioni per far sì che questo prodotto avesse sempre maggiore successo sui mercati nazionali e soprattutto internazionali. Sono traguardi come questo che ci convincono della bontà delle nostre scelte e delle nostre battaglie centrate sulla tutela e la difesa dei nostri prodotti d’eccellenza”.

Il Consorzio Tutela del pecorino toscano Dop si avvia a festeggiare i suoi 40 anni: costituito il 27 febbraio 1985 oggi riunisce 900 allevatori di cui circa 200 associati. Conta su 17 caseifici, due stagionatori e un confezionatore. Il disciplinare di produzione si propone di tramandare la tradizione e rafforzare l’identità del formaggio a livello nazionale e internazionale.

Ad aprire la classifica dei migliori formaggi del mondo secondo TasteAtlas, tra i primi dieci scelti, ben otto sono quelli italiani: Parmigiano Reggiano, gorgonzola piccante, burrata, Grana Padano, stracchino, mozzarella di bufala, pecorino sardo e pecorino toscano.