Commercio di generi alimentari sulla spiaggia: approvata graduatoria definitiva

Grosseto. Con determinazione dirigenziale numero 64 del 17 marzo scorso, pubblicata all’albo online del Comune di Grosseto nello stesso giorno, è stata approvata la graduatoria definitiva del bando comunale per l’ammissione di 5 operatori per l’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali degli arenili prive di concessione per la vendita di generi alimentari per la stagione 2025 (dal primo maggio al 31 ottobre).

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web dell’Ente, alla pagina dell’Ufficio commercio su aree pubbliche, al link https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/determinazione-dirigenziale-n-664-del-17-3-2025/.