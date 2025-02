Bretella viaria a nord di Grosseto: formalizzato il primo passaggio dello studio di fattibilità

Grosseto. Questa mattina, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, in Municipio è stata presentata la formalizzazione del primo passaggio dello studio di fattibilità per la realizzazione del tracciato relativo alla bretella Nord che unirà la parte settentrionale della città a via Castiglionese, verso l’aeroporto.

“Si tratta – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente della Provincia Francesco Limatola – di un passaggio importante che vede una piena sinergia tra Comune, Provincia e altri fondamentali realtà come il Consorzio di Bonifica e il Genio Civile. Il disegno prevede un investimento di 300mila euro di studio di progettazione a carico della Provincia e delle opere accessorie, che saranno responsabilità del Comune”.

Un plauso all’iniziativa viene dall’assessore all’urbanistica, Fabrizio Rossi: “Oltre ad alleggerire il traffico – spiega –, potremo finalmente vantare un’infrastruttura del tutto nuova, con una zona della città che sarà, quindi, completamente riqualificata e vedrà così accrescere la possibilità di sviluppo di molte aziende“.

Soddisfatto il presidente della commissione urbanistica e lavori pubblici del Comune (e dell’omologa commissione in Provincia) Alfiero Pieraccini: “Sarà mio impegno seguire con attenzione l’evolversi di questa delicata e preziosa opera al servizio della nostra comunità. Della bretella Nord si parla da ormai molti anni: è arrivato il momento di rendere concreto questo progetto”.