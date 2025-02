Turismo: l’Ambito Maremma Toscana Area Nord traccia un bilancio e fissa gli obiettivi

Grosseto. Gli assessori al turismo degli otto Comuni appartenenti all’Ambito turistico Maremma Toscana Area Nord (Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada e Scarlino), al termine della partecipazione alla Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano, si sono incontrati per fare il punto sulla situazione e definire le linee guida per il futuro.

Nel corso dell’incontro, sono stati analizzati i risultati ottenuti durante la fiera, le nuove tendenze del turismo e le esigenze emergenti dei visitatori. L’obiettivo è quello di rafforzare la collaborazione tra i territori e ottimizzare le risorse a disposizione per promuovere al meglio l’offerta turistica di questa affascinante parte della Toscana, che include le splendide località costiere, le aree naturali protette e l’entroterra ricco di borghi, di storia e tradizioni.

Per questo, durante la fiera è stato presentato un prodotto grafico dal titolo “Ogni giorno, tanti giorni”, elaborato dalla Destination Management Company di Ambito, che presenta una serie di possibili esperienze da fare in questa terra, in grado di soddisfare ogni tipo di turista. E saranno proprio alcune di queste esperienze il fulcro dell’Ambitour, organizzato da Anci Toscana il 19 e 20 febbraio, che per la prima volta metterà insieme la Maremma Nord e la Maremma Sud.

Il focus principale delle nuove strategie, inserite nell’ultimo Piano operativo inviato a Toscana Promozione Turistica, riguarda la creazione di un’offerta turistica più integrata e sostenibile, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.

Gli assessori, dopo aver analizzato i dati statistici ed il sentiment dell’Ambito, hanno delineato i seguenti obiettivi strategici:

ampliare la stagionalità dei flussi;

valorizzare i comuni come aree a vocazione naturalistica e sportiva;

rendere la Maremma una destinazione bike-friendly;

migliorare la gestione degli strumenti di informazione turistica;

aumentare la qualità dell’accoglienza;

sviluppare forme di collaborazione fra imprese del settore;

aumentare il tasso di internazionalizzazione della domanda.

Obiettivi molto alti che richiedono strategie precise ed un duro lavoro, che deve vedere la collaborazione di tutti gli attori del turismo partendo dagli amministratori fino al più piccolo degli operatori.