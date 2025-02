Una nuova auto per l’Associazione grossetana genitori bambini portatori di handicap

Grosseto. In occasione della festa degli innamorati, Omnia Service Grosseto ha scelto di esprimere il proprio amore per la comunità, compiendo un gesto di grande solidarietà: ha donato un’auto all’Associazione grossetana genitori bambini portatori di handicap (Aggbph).

Questo veicolo sarà uno strumento prezioso per l’associazione, permettendo di organizzare più facilmente le attività, i trasporti per le terapie e le uscite ricreative dei ragazzi, favorendo così la loro inclusione sociale.

“Siamo estremamente grati a Omnia Service Grosseto per questo generoso gesto – afferma Pietro Antonini, presidente dell’Aggbph –. Questa donazione va ben oltre il semplice valore materiale: è un segno tangibile di vicinanza e di solidarietà che ci riempie di gioia e ci motiva a proseguire il nostro impegno. Grazie a questo veicolo, potremo offrire ai nostri ragazzi e alle loro famiglie servizi ancora più efficaci e personalizzati”.

Mariella Ceccherini, membro dell’Aggbph e promotrice di questa iniziativa, aggiunge: “Sono particolarmente felice di aver contribuito a creare questo ponte tra Omnia Service e la nostra associazione. Questo gesto dimostra che quando l’impegno di un’azienda si unisce alla passione di un’associazione, si possono raggiungere risultati straordinari. Ringrazio di cuore Omnia Service per aver creduto nel nostro progetto”

Giuseppe Basso, titolare di Omnia Service Grosseto, commenta così l’iniziativa: “Per noi di Omnia Service Grosseto la responsabilità sociale d’impresa è un valore fondamentale. Siamo felici di poter contribuire a migliorare la vita dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie. Questa donazione è un piccolo gesto, ma speriamo possa essere di grande aiuto per l’Aggbph e possa ispirare altre aziende a fare altrettanto”.

“Questa donazione rappresenta un esempio concreto di come il mondo dell’impresa possa fare la differenza nella vita delle persone – si legge in una nota dell’Aggbph -. È un gesto che va oltre il semplice atto di donare, è un atto d’amore verso la comunità e un impegno a costruire un futuro più inclusivo per tutti”.