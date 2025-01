Partita Grosseto-Livorno: le modifiche al traffico nell’area dello stadio Zecchini

Grosseto. In occasione della ventunesima partita del Campionato nazionale dilettanti che vedrà il confronto tra Grosseto e Livorno, sarà adottata una “soluzione estesa” per quanto riguarda la circolazione. Le misure verranno dunque messe in campo a partire dalle 10.30 del 26 gennaio e fino alle 18.30 della stessa giornata (o comunque fino al ripristino delle normali condizioni della circolazione veicolare e pedonale).

All’interno dell’area ricompresa tra il rilevato ferroviario, via Aldi, via Michelangelo, piazza Donatello, piazza Raffaello Sanzio e viale Telamonio saranno attivi il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione a tutti i veicoli (eccetto quelli autorizzati) nelle vie e/o piazze Tarquinia, Capena, Porto Loretano (tratto compreso tra le vie Vetulonia e Telamonio), Felsinea, Vetulonia, Signorini, Lega, Veterani dello Sport, Atleti Azzurri d’Italia, Stadio, Bearzot, Fattori, Caravaggio (tratto da piazza Stadio/Bearzot a via Aldi), Verrocchio, Tintoretto, Veronese, Segantini, Donatello e via Michelangelo nel tratto fronte campo Zauli e delimitato dalle intersezioni con piazza Donatello; l’accesso all’interno di questa area (oltre naturalmente ai mezzi di polizia, di soccorso, di servizio, degli organi d’informazione, a servizio di portatori di handicap) è consentito ai veicoli dei residenti al fine di accedere ad aree esterne alla sede stradale; in piazza Donatello, stalli di sosta riservati ai mezzi delle autorità, vip muniti di accredito, della stampa, e veicoli dell’U.S. Grosseto muniti di pass rilasciato dalla società; in piazza Atleti Azzurri d’Italia area di sosta riservata ai veicoli dell’U.S. Grosseto muniti di permesso rilasciato dalla società (massimo 20) negli appositi stalli predisposti e ai mezzi di polizia; nelle due aree di sosta comprese tra le vie Veterani dello Sport e Signorini, stalli riservati ai mezzi di polizia e di soccorso, ai veicoli a servizio delle persone con ridotte capacità motorie; in via Veterani dello Sport, nel tratto sottostante la tribuna coperta, consentito il transito e la sosta ai mezzi di soccorso e polizia, agli autobus che trasportano le squadre di calcio che dovranno disputare l’incontro, a cinque veicoli dell’U.S. Grosseto, a due veicoli della squadra ospite, ai veicoli a servizio della terna arbitrale e del servizio antidoping e ai mezzi delle reti televisive, muniti di permesso rilasciato dalla società; nel piazzale Bearzot, area di sosta riservata ai mezzi di polizia e soccorso; in via Caravaggio, nel tratto compreso tra la piazza dello Stadio e via Aldi, stalli di sosta riservati a veicoli dei tifosi della squadra ospite; nella corsia afferente all’arcata lato sud del sottopasso ferroviario di viale Telamonio/Sonnino (Ponte dei macelli) è istituito il divieto di transito per i veicoli che da viale Sonnino si immettono nel suddetto sottopasso ferroviario; in via Aldi, su entrambi i lati, è istituito il divieto di transito (eccetto quelli dei residenti al fine di accedere ad aree esterne alla sede stradale) e sosta con la sanzione accessoria della rimozione a tutti i veicoli, per riservare stalli di sosta a veicoli dei tifosi della squadra ospite; via Signorelli, all’intersezione con via Correggio, è indicata come “Strada a fondo chiuso” ed è istituito l’obbligo di svolta a destra su quest’ultima via.