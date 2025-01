Valorizzazione del centro e aliquote Imu: il Comune incontra commercialisti e associazioni

Grosseto. Si è svolto questa mattina, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, un importante incontro che ha visto una forte e proattiva partecipazione delle associazioni di categoria, dei Caf e dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L’evento, promosso dall’assessore al bilancio Simona Rusconi, insieme al vicesindaco e assessore alle attività Produttive, Bruno Ceccherini, ha avuto l’obiettivo di illustrare alcune delle novità istituzionali per il 2025 e di avviare un confronto costruttivo con i rappresentanti del territorio.

L’incontro

Tra i temi principali affrontati durante la riunione c’è stato il progetto per la valorizzazione del centro storico, che prevede un investimento di 100mila euro destinati esclusivamente a interventi di defiscalizzazione e contribuzione a favore delle nuove attività che sorgeranno nelle vie centrali. Questo intervento si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione e ripopolamento del centro storico, che include il miglioramento dell’arredo urbano, la forestazione dell’area centrale e la creazione di isole pedonali. Fondamentale anche la pianificazione di eventi, con l’obiettivo di implementarli e strutturarli, rendendo il cuore della città più attrattivo sia per i residenti sia per i visitatori.

Durante l’incontro si è discusso anche delle nuove aliquote Imu per l’anno 2025, adeguate alle recenti disposizioni normative del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con particolare attenzione alle agevolazioni per le piccole e medie imprese operanti nei settori del commercio e dell’artigianato. Ulteriore tema trattato è stato il nuovo sportello polifunzionale e il portale tributario, strumenti innovativi pensati per semplificare il dialogo tra cittadini, professionisti e amministrazione comunale. Il portale, già attivo, consente di consultare la posizione debitoria e creditoria del contribuente per i tributi locali, stampare documenti fiscali, prenotare appuntamenti e inviare istanze anche tramite deleghe a terzi. Si tratta di un’innovazione importante sia per i privati cittadini che per i professionisti del settore.

Alla riunione hanno preso parte: Ance, Caafcgil, Cciaa, Cgil, Cia, Cna, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Odcec, Spicgil, Uil, 50&Più.

“La partecipazione attiva e il confronto con i rappresentanti del territorio sono fondamentali per lo sviluppo di politiche mirate ed efficaci – sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. L’amministrazione è impegnata a lavorare in sinergia con le realtà locali per rispondere alle esigenze della città e valorizzare le sue potenzialità”.

Soddisfatti gli assessori Rusconi e Ceccherini: “Il dialogo con le associazioni di categoria e i professionisti del territorio – evidenziano – è essenziale per garantire la piena riuscita dei progetti in corso. Con il contributo di tutti, possiamo costruire un sistema efficace e innovativo che risponda concretamente alle esigenze della comunità“.