Insieme in Rosa, le Befane fanno tappa negli ospedali maremmani: consegnate 220 calze

Grosseto. Hanno consegnato 220 calze le “Befane” di Insieme in Rosa onlus che, questa mattina, sono partite alle 7.30 con un pulmino del centro sociale di Castiglione della Pescaia alla volta degli ospedali della provincia di Grosseto.

La prima tappa è stata Orbetello, dove hanno consegnato ai medici e al personale sanitario del pronto soccorso le calze della Befana.

Poi, si sono dirette al pronto soccorso di Castel del Piano, dove si sono presentate con una lettera che non ha mancato di emozionare. “Sono quei momenti che non hanno valore economico, ma sicuramente valore morale – ha dichiarato Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano, che ha accolto le Befane – loro sono arrivate con un carrettino pieno di calze e una lettera rivolta al personale sanitario del pronto soccorso che ogni giorno si impegna per garantire la salute dei cittadini. Ringrazio Insieme in Rosa per questo gesto”.

Il viaggio è poi proseguito a Massa Marittima, dove hanno trovato il dottor Michele Dentamaro, direttore dell’ospedale di Grosseto, insieme ad altri medici di reparto e operatori socio sanitari che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa.

Infine le sette Befane, tutte volontarie della onlus, hanno fatto tappa all‘ospedale di Grosseto fermandosi al pronto soccorso, al pronto soccorso pediatrico, alla pediatra e alla sede dell’elisoccorso e terminato lì la loro missione, consegnando in totale 220 calze.

Una volta arrivate a Grosseto, le Befane si sono “scontrate” al Maremà con Argia, anche lei impegnata a far felici i bambini nel giorno dell’Epifania.