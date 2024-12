Famiglie con figli minori con gravi disabilità: il Comune stanzia 90mila euro

Grosseto. Il Comune di Grosseto interviene a sostegno delle famiglie con figli minori affetti da gravi disabilità, stanziando un contributo straordinario di 90mila euro.

Una misura adottata dall’amministrazione comunale per rispondere alle difficoltà economiche che molte famiglie si trovano ad affrontare, garantendo un aiuto concreto per migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili.

Il contributo, che potrà arrivare fino a un massimo di 900 euro per ogni nucleo familiare residente nel territorio comunale con figli minori con disabilità grave, è stato previsto per supportare le famiglie con maggiori necessità.

“Con questo intervento – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Maria Chiara Vazzano – il Comune di Grosseto ribadisce il suo impegno costante nell’aiutare le famiglie più fragili, riconoscendo le difficoltà economiche e sociali che queste famiglie affrontano quotidianamente. Vogliamo offrire un supporto tangibile, che vada oltre le parole e si traduca in un aiuto concreto per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie. L’amministrazione comunale continuerà a lavorare con determinazione per garantire che nessuno resti indietro, in particolare coloro che si trovano ad affrontare situazioni di particolare fragilità. Il nostro obiettivo è quello di creare una comunità più inclusiva, dove ogni cittadino, indipendentemente dalle proprie difficoltà, possa sentirsi supportato e valorizzato”.

Le famiglie interessate dovranno presentare le domande entro il 31 dicembre 2024, accedendo allo sportello telematico attraverso il sito ufficiale del Comune di Grosseto.

Le domande possono essere inviate tramite la propria area personale, raggiungibile al seguente link: Concessione del contributo a favore delle famiglie con figli minori con disabilità – Sportello telematico unificato.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando al seguente link: Chiedere la concessione del contributo a favore delle famiglie con figli minori con disabilità – Sportello telematico.