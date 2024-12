Approvato il bilancio di previsione: gli interventi previsti

Grosseto. Approvato questa mattina dal Consiglio comunale di Grosseto il bilancio di previsione 2025-2027: è così garantita la continuità nella gestione amministrativa e viene ulteriormente sviluppata la capacità di programmazione strategica dell’Ente. Il bilancio previsionale, approvato entro il 31 dicembre, evita dunque anche per quest’anno l’introduzione dell’esercizio provvisorio.

Le entrate

Tra le entrate che crescono in modo significativo vi sono quelle legate all’imposta di soggiorno (un milione e 172mila euro accertati nel ’24 e 950mila previsti per il ’25); la Tari (19 milioni e 292mila euro accertati nel ’24 e oltre 20 milioni previsti per il ’25), mentre l’addizionale Irpef comunale tocca i 9 milioni e 300mila euro accertati nel ’24 e i 9 milioni e 700mila euro previsti per il prossimo anno.

Le entrate da oneri di urbanizzazione accertate per quest’anno ammontano a 3 milioni e 609mila euro: nel 2025 è prevista invece una flessione a 3 milioni e 150mila euro. Il bilancio segna e accompagna importanti obiettivi dell’amministrazione. Tra questi spiccano l’adeguamento dell’impianto sportivo polifunzionale di via Mercurio, l’adeguamento ed efficientamento energetico della scuola di via Mazzini, la ricostruzione del tetto del centro sociale “Ciabatti” e la realizzazione degli uffici all’ex cinema Marraccini.

Importanti anche gli interventi sulla viabilità: dalla costante manutenzione straordinaria della rete viaria, all’avvio dei lavori per la rotatoria di via Genova, sino al completamento dello svincolo di accesso all’ospedale, le bretelle sulle vie De Barberi e Giordania e i lavori sul ponte di Fiumara e la ciclovia Tirrenica. Nel bilancio sono ovviamente anche presenti risorse per l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza.

Importante il sostegno alle politiche che il Comune porta avanti in favore di famiglie e imprese: previsti un pacchetto famiglia e un pacchetto impresa. Il primo riguarda una serie di interventi in aiuto alle famiglie, come i bonus per i giovani meritevoli che intraprendono un percorso universitario o che effettuano un viaggio studi all’estero; per i più piccoli delle scuole elementari è previsto un contributo per le gite scolastiche e per l’esercizio di un’attività sportiva quando la famiglia è meno abbiente. Il secondo prevede la copertura di un progetto da concertare con le associazioni di categoria per incentivare la nascita di nuove attività. Forte l’azione sulle opere legate al Pnrr, cantieri destinati a cambiare in meglio il volto del capoluogo.

“Abbiamo, infine – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al bilancio, Simona Rusconi –, scelto di sostenere anche molte iniziative per promuovere e vivacizzare il territorio. Nostro obiettivo è garantire la quantità e la qualità dei servizi erogati senza aumentare tariffe e tributi comunali che dipendano direttamente dalla nostra volontà”.

“Con questo bilancio abbiamo anche voluto sostenere le importanti fasi progettuali legate al Pnrr. Molto forte anche l’impronta sull’evoluzione digitale dell’Ente: dal nuovo sito internet, presentato di recente e ricco di sezioni in cui il cittadino attinge direttamente a numerose informazioni e pratiche – continuano sindaco e assessore –, sino alla lotta all’evasione, per quel principio del ‘pagare tutti per pagare meno’ che può adesso essere ancora più perseguito grazie ai nuovi servizi informatici”.

“Nel complesso – concludono Vivarelli Colonna e Rusconi – parliamo dunque di un bilancio solido, approvato con le giuste tempistiche e che abbraccia uno spettro decisamente ampio di attività e prospettive, sempre al servizio dei cittadini”.