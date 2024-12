Inaugurata la nuova ciclostazione: dispone di 40 stalli e postazioni di ricarica

Grosseto. Oggi è stata inaugurata la nuova ciclostazione presso la stazione ferroviaria di Grosseto, segnando un importante passo avanti per la mobilità sostenibile in città.

L’opera costituisce il terzo stralcio funzionale del progetto generale di riqualificazione dell’interscambio modale di piazza Marconi, un intervento complessivo dal valore di 5,8 milioni di euro finanziato attraverso i Piani urbani della mobilità (PUM). L’aggiornamento e la realizzazione della ciclostazione, nello specifico, sono stati approvati per un importo di circa 210mila euro.

La ciclostazione

La struttura, situata all’interno della più ampia riqualificazione degli spazi della zona di piazza Marconi e aree limitrofe, è dotata di caratteristiche innovative e funzionali. La ciclostazione dispone di 40 stalli per biciclette, 40 armadietti di servizio e postazioni per la ricarica di biciclette elettriche. Le pareti sono realizzate in vetri termici antisfondamento, protetti da una griglia esterna in acciaio, mentre la struttura portante è in acciaio per garantire stabilità e resistenza.

La struttura sarà operativa sia di giorno che di notte, grazie alla presenza di personale qualificato per la gestione degli spazi. Questo nuovo edificio svolgerà un ruolo fondamentale per l’intera rete delle vie ciclabili di Grosseto e della Maremma. È il capolinea delle piste ciclabili che collegano la città con Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia e il Parco della Maremma e sarà punto di riferimento anche per i ciclisti provenienti da altre destinazioni regionali, sfruttando il collegamento con la stazione ferroviaria.

“Con la ciclostazione, non celebriamo solo una struttura, ma il nostro impegno costante per un’amministrazione che realizza progetti tangibili e utili, promuovendo una visione di sviluppo e sostenibilità – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Grosseto si dimostra una città in movimento, capace di crescere con interventi che migliorano la qualità della vita e guardano al futuro con determinazione”.

Soddisfatti anche l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi, e quello alla mobilità, Riccardo Megale: “Abbiamo voluto valorizzare e incentivare l’utilizzo delle biciclette, contribuendo a rendere Grosseto un modello di riferimento per la mobilità sostenibile in tutta la Maremma. Grazie alle caratteristiche tecniche e logistiche, la struttura si candida a diventare un’infrastruttura strategica per favorire l’interscambio modale e promuovere una mobilità sempre più sostenibile”.