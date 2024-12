Parco archeologico: il Comune pubblica il bando per la concessione della foresteria

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha pubblicato sul proprio sito ufficiale l’avviso di selezione pubblica per l’affidamento della foresteria di Roselle, situata all’interno del Parco archeologico. L’immobile, di proprietà comunale, sarà concesso in uso mediante contratto di concessione, per una durata di 10 anni, con l’obiettivo di riqualificarlo e rilanciarlo come punto di riferimento per i visitatori e i turisti del parco.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 7 gennaio 2025, esclusivamente a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Grosseto.

“Obiettivo della concessione è rendere nuovamente operativa e fruibile questa struttura – dichiarano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale –. Vogliamo offrire ai numerosi visitatori del Parco una realtà capace di rispondere alle loro esigenze e in grado di contribuire alla promozione turistica del nostro territorio”.

È possibile consultare l’avviso al link https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/avviso-dasta-pubblica-per-laffidamento-in-concessione-mediante-contratto-di-concessione-dellimmobile-di-proprieta-comunale-denominata-foresteria-parco-archeologico/