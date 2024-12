Manutenzione, giochi inclusivi e nuovi interventi: il Comune riqualifica i parchi

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto prosegue il proprio impegno per valorizzare le aree verdi cittadine, con una serie di interventi, dal valore di oltre 200mila euro, che abbracciano due obiettivi principali: la manutenzione e il miglioramento delle attrezzature ludiche, da un lato, e l’eliminazione delle barriere architettoniche per favorire l’inclusività, dall’altro.

Un esempio concreto di questa azione è il parco di viale Einaudi, dove i lavori di riqualificazione sono stati appena completati: qui sono state installate due nuove altalene ed è stata restaurata quella per persone con disabilità, oltre al ripristino e alla manutenzione del villaggio Wonder. Inoltre, sono stati sistemati i camminamenti interni, migliorati gli accessi e revisionate tutte le strutture gioco esistenti, per garantire un’esperienza sicura e accogliente a tutte le famiglie.

L’intervento si inserisce in un disegno più ampio che coinvolge altri parchi cittadini. Nelle aree verdi tra le vie Adamello e Abruzzo e tra le vie Platino e Argento, i lavori saranno mirati in particolare all’eliminazione delle barriere architettoniche, con la creazione di percorsi accessibili e sicuri per persone con disabilità o mobilità ridotta. Analoghi interventi sono previsti nel parco di Rispescia, mentre nella zona del Casalone verrà realizzata una nuova area giochi attrezzata.

“Manutenzione, inclusività e attenzione alla qualità degli spazi pubblici – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – sono al centro della nostra visione per Grosseto. Il parco di viale Einaudi rappresenta un esempio di come vogliamo intervenire: sostituire e aggiornare le strutture gioco per garantire la sicurezza dei bambini e, al tempo stesso, rendere i percorsi accessibili a tutti. L’obiettivo è fare dei parchi cittadini luoghi in cui famiglie, bambini e anziani possano incontrarsi, divertirsi e sentirsi parte di una comunità. Eliminare le barriere architettoniche non significa solo migliorare l’accessibilità tecnica, ma anche abbattere le barriere sociali, rendendo gli spazi pubblici inclusivi e accoglienti. I prossimi interventi vanno in questa direzione, così come il progetto per l’area giochi attrezzata nella zona del Casalone, che arricchirà ulteriormente la nostra città di spazi verdi moderni e funzionali”.