Grosseto. Il Comune di Grosseto. ricorda che le locazioni brevi e turistiche esercitate in forma imprenditoriale devono essere avviate con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività presso lo sportello unico per le attività produttive del Comune.

Tale disposizione è entrata in vigore il 2 novembre scorso, in quanto esclusa dalla proroga al primo gennaio 2025 risultante dal comunicato del Ministero del turismo. La proroga riguarda unicamente l’acquisizione del codice identificativo nazionale.

Il modulo di Scia per le locazioni brevi e turistiche esercitate in forma imprenditoriale, necessario presupposto per effettuare l’adempimento, è stato reso disponibile dal 22 novembre sul Sistema telematico di accettazione regionale, al link: https://www.suap.toscana.it/star.

Le attività in regola con la comunicazione del modulo saranno successivamente contattate dal Comune per integrare i dati e le informazioni mancanti.