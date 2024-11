“Rispetta il parco, regala un sorriso”: il Comune lancia il progetto dedicato ai giovani

Grosseto. La Giunta del Comune di Grosseto ha approvato il progetto sociale “Rispetta il parco, regala un sorriso“, dal valore complessivo di 8mila euro.

L’iniziativa, destinata principalmente ai giovani adolescenti, prevede l’installazione di pannelli grafici nei parchi cittadini, con messaggi positivi che invitano a contribuire attivamente per mantenere la città più curata.

Prosegue dunque l’impegno dell’amministrazione comunale per la tutela e la valorizzazione degli spazi verdi, luoghi vitali per l’aggregazione sociale e il benessere individuale e collettivo, ma purtroppo sempre più spesso bersaglio di atti vandalici.

“I parchi sono fondamentali per la socializzazione, per il gioco dei bambini, per il benessere delle famiglie e per il tempo libero di tutti i cittadini – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle politiche giovanili Angela Amante –. Sono luoghi che devono essere tutelati non solo dalle istituzioni, ma da ciascun cittadino. Con questo progetto, vogliamo promuovere la cultura del rispetto, facendo leva sull’importanza di educare i giovani al senso civico e alla consapevolezza che il parco è un bene di tutti”.