Contributi ad integrazione dei canoni di locazione: pubblicata la graduatoria provvisoria

Grosseto. Pubblicata la graduatoria provvisoria del bando per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2024.

È possibile consultare la graduatoria verificando la propria posizione, tramite il numero di ricevuta assegnato a ogni istanza dalla piattaforma telematica, aprendo il link https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/contributo-ad-integrazione-del-pagamento-del-canone-di-locazione-anno-2024-approvazione-della-graduatoria-provvisoria-delle-domande-ammesse-e-dellelenco-provvisorio-delle-domande-escluse/, oppure recandosi nella sede dei servizi sociali in via degli Apostoli 11, a Grosseto.

È possibile presentare ricorso fino al 28 novembre tramite l’indirizzo Pec comune.grosseto@postacert.toscana.it con oggetto: “Nome e cognome – Opposizione alla graduatoria provvisoria contributo affitto 2024.

Il Comune di Grosseto non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo circa la loro posizione nella graduatorie provvisoria e/o eventuale esclusione (art. 8, c. 3 L. 241/90). Come previsto dal bando, la collocazione nella successiva graduatoria definitiva degli ammessi, non significa automaticamente avere diritto all’erogazione del contributo, in quanto l’effettiva liquidazione dipende dalla disponibilità delle risorse.