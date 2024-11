Energia rinnovabile e comunità energetiche: un incontro pubblico sulle opportunità

Grosseto. Si è svolto nella sala conferenze del museo di Storia naturale della Maremma l’incontro pubblico intitolato “Comunità energetica: un’opportunità per il territorio”, promosso dal settore sviluppo ambientale del Comune di Grosseto.

L’evento ha offerto ai cittadini una preziosa occasione per approfondire il tema delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e conoscere le modalità per aderire a questa iniziativa, che permette di produrre e condividere energia pulita a livello locale, favorendo benefici economici, sociali e ambientali.

Dopo i saluti iniziali del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore all’ambiente Erika Vanelli, si sono susseguiti gli interventi di esperti del settore.

L’ingegner Marco Raugi, professore ordinario all’Università di Pisa e Unesco chair on sustainable energy communities, ha illustrato i principi delle Cer, spiegando le loro configurazioni, i benefici e le prospettive future.

Il dottor Leonardo Maiellaro, dell’Agenzia regionale recupero risorse SpA (Arrr), ha poi fornito una panoramica operativa con “Le Comunità energetiche rinnovabili, istruzioni per l’uso”.

A chiudere, l’ingegner Alberto Prospero, direttore di Ener.bit srl, ha condiviso l’esperienza del progetto Ener.bit e la costituzione della Fondazione “Cerio” nella provincia di Biella, offrendo spunti per replicare modelli di successo anche nel territorio grossetano.

La sessione si è conclusa con un dibattito e una serie di domande e risposte tra pubblico ed esperti.

Questo incontro si inserisce nel percorso già avviato dal Comune per promuovere la creazione di una Comunità energetica rinnovabile nel territorio grossetano. Dopo il primo passo rappresentato dalla conferenza stampa di presentazione e dall’apertura di una manifestazione d’interesse, il Comune invita ora i cittadini a prendere parte attivamente a questo modello di produzione e condivisione energetica sostenibile.

La Cer offre l’opportunità a cittadini, imprese e enti del territorio di ridurre i costi energetici, incrementare l’autosufficienza e contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, in linea con le politiche europee di sostenibilità. I membri della comunità potranno infatti produrre e autoconsumare energia pulita, condividendo eventuali surplus e usufruendo di condizioni tariffarie agevolate. L’obiettivo è quello di costruire un sistema energetico locale più equo, efficiente e in grado di contribuire alla coesione sociale.

L’amministrazione comunale invita tutti gli interessati a manifestare il proprio interesse a far parte della Cer, diventando così attori protagonisti di un nuovo modello energetico basato sulla produzione diffusa e sulla condivisione di risorse. Per ulteriori informazioni e per accedere al questionario di adesione, si rimanda al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/manifestazione-di-interesse-per-la-costituzione-di-una-comunita-energetica-rinnovabile/ .

“La Comunità energetica rinnovabile è un’opportunità preziosa per rendere Grosseto un modello di sostenibilità, permettendo a cittadini, imprese e associazioni di diventare parte attiva del cambiamento – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli -. Questo progetto valorizza l’energia pulita, riduce le emissioni di CO₂ e offre vantaggi economici, portando benefici concreti sia per il nostro ambiente che per il portafoglio delle famiglie. Invitiamo tutti a partecipare e a contribuire a una Grosseto più verde e indipendente dal punto di vista energetico”.