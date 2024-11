Protezione civile: siglata convenzione tra Comune e Croce Rossa per i soccorsi in caso di alluvione

Grosseto. Siglata la convenzione tra il Comune di Grosseto e il comitato locale della Croce Rossa Italiana che, attraverso il suo gruppo specializzato di operatori polivalenti di salvataggio in acqua (Opsa) fornirà assistenza e supporto alla Protezione civile comunale in occasione di eventi calamitosi e alluvionali.

La convenzione

Composto da 10 operatori altamente qualificati, il gruppo Opsa di Grosseto si distingue per la sua preparazione nelle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in acque interne e marine, collaborando regolarmente con enti nazionali e internazionali per garantire la salvaguardia della vita umana. Oltre a queste attività, la convenzione prevede una serie di interventi complementari, tra cui il monitoraggio del territorio, la sorveglianza, la gestione delle emergenze, la comunicazione alla cittadinanza e la rimozione di ostacoli nelle fasi critiche.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Protezione civile, Riccardo Megale, commentano: “La collaborazione con la Croce Rossa non solo potenzia la nostra capacità di intervento, ma offre anche un supporto prezioso alla comunità, assicurando tempestività ed efficacia nelle operazioni di soccorso. Il nostro ringraziamento va a tutti i volontari per il lavoro che svolgono quotidianamente”.

Entusiasta anche la presidente della Croce Rossa di Grosseto, Stefania Ricci, che afferma: “La firma di questa convenzione rappresenta l’ennesimo e importante attestato di fiducia che le istituzioni cittadine tributano alla nostra associazione. Sono convinta che i nostri ragazzi, con le loro consuete e costanti preparazione e professionalità, sapranno rispondere sempre e con responsabilità ai bisogni della cittadinanza”.