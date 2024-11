Il Comune abbatte le barriere architettoniche: investiti 72mila euro per rampe nei marciapiedi

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto. prosegue il suo impegno per un ambiente inclusivo e accessibile a tutti i cittadini, portando avanti una serie di interventi mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nell’ultima seduta, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’abbattimento delle barriere in via Grieg, in piazza Donatori del Sangue e nelle aree circostanti. Questo intervento, dal valore complessivo di circa 72mila euro, prevede la realizzazione di nuove rampe per garantire un accesso libero e sicuro ai marciapiedi.

“Si tratta di un progetto di grande valore per la nostra comunità – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. Questo è solo uno dei numerosi interventi che l’amministrazione sta portando avanti per rendere i percorsi pedonali e ciclabili del nostro territorio sempre più accessibili e inclusivi. È un percorso di miglioramento continuo per rendere Grosseto una città più fruibile per tutti”.