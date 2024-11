I presidenti dei Consigli comunali si incontrano in Regione: presente anche Fausto Turbanti

Grosseto. Questa mattina il presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti ha partecipato all’incontro “Presente e futuro delle assemblee elettive toscane”, organizzato dal Consiglio della Regione Toscana.

Si è parlato di regolamenti, di valorizzazione del ruolo dei consiglieri, di eventi per aprire le aule ai cittadini, riducendo così la distanza percepita tra istituzioni e collettività, e dell’importanza di fare rete per il benessere delle comunità rappresentate. È stata un’occasione di confronto e scambio di buone pratiche tra presidenti del Consiglio, con la prospettiva di collaborazioni future e l’impegno a organizzare incontri periodici per affrontare temi specifici legati ai lavori consiliari.

“Ho partecipato con grande piacere all’incontro con i presidenti dei Consigli comunali toscani – commenta il presidente Turbanti – per parlare del nostro ruolo e delle attività che ognuno di noi sta mettendo in campo per il proprio territorio. Ho portato l’esempio del volume ‘Il Consiglio in Comune‘, che abbiamo appena pubblicato, perché racchiude tante iniziative trasversali che hanno aperto il Consiglio alla città e perché credo che un modo per valorizzare l’impegno dei consiglieri sia proprio quello di diffonderlo nella maniera più capillare possibile. Ringrazio il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo per l’invito e la disponibilità a creare sinergie”.