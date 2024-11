Giorno dell’unità nazionale e delle Forze Armate: le iniziative in provincia di Grosseto

Table of Contents

Grosseto.

Follonica

Sabato 9 novembre, al Parco della Rimembranza di Follonica, verrà celebrata il Giorno dell’unità nazionale e delle Forze Armate, con la quale si ricordano e si omaggiano i tanti caduti che hanno lottato per l’indipendenza, l’unità e la libertà dell’Italia.

L’evento avrà inizio alle 11.00, con il raduno al Parco della Rimembranza. Alle 11.30 verrà deposta la corona alla lapide dedicata ai caduti, con l’intervento del sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e la partecipazione della filarmonica “G. Puccini” di Follonica.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Manciano

Il Comune di Manciano celebra la Festa delle Forze Armate con un appuntamento a Saturnia, in occasione dei 100 anni del monumento ai caduti, e la deposizione delle corone in tutti gli altri centri lunedì 4 novembre.

Domenica 3 novembre a Saturnia sono in programma la Santa Messa, alle 11, e la celebrazione del centenario del monumento con la deposizione della corona.

L’opera venne inaugurata nel 1924, a maggio, e rappresenta uno dei punti cardine e maggiormente significativi dell’antico centro maremmano. Si trova nel Parco della Rimembranza e simboleggia un soldato con in testa l’elmetto (a foggia di quelli della prima guerra mondiale), in posizione di “attenti”, rivolto verso la vasta piazza Vittorio Veneto, quasi a vigilare e a vegliare su Saturnia. L’imponente manufatto fu realizzato quasi interamente a mano e in travertino bianco locale, dalla capacità e grande perizia di valenti scalpellini provenienti da Rapolano Terme e dalle Serre (provincia di Siena) di cui ancora oggi si ricordano i nomi: Giuseppe Vaselli, Ciro Lucherini, Angelo Bacconi e Nello Rospettini.

Gli abitanti del luogo, naturalmente, allora dettero alacremente una mano: tra di loro un ancor giovane Onorato Bartolini e altri ex combattenti, alcuni “ragazzi del ’99”, tutti Cavalieri di Vittorio Veneto e membri della locale sezione degli ex Combattenti, nata nel dicembre 1922 e tuttora in vita.

Il cippo è dedicato alla memoria di Giovanni Contorni (caduto il 16 maggio 1916 sul Monte Col di Lana), Giovanni Forcelli (morto il 15 giugno 1918), Odoardo Petrucci (deceduto il 27 agosto 1915), Sem Colonnesi (caduto il 7 ottobre 1917), Riccardo Rossi (morto il 18 giugno 1918, sulla Cusignana), Pietro Menchini (deceduto il 19 novembre 1915), Domenico Tizzi (defunto il 12 novembre 1915), Luigi Piccini (caduto il 15 novembre 1915), Iraldo Pacini (morto in Russia il 1° dicembre 1940) e Aldo Piccini (disperso in Russia il 20 dicembre 1942, durante la terribile battaglia sul Don).

Lunedì 4 novembre invece l’amministrazione celebrerà le Forze armate deponendo corone a Manciano (una al parco pubblico e una al cimitero), a Montemerano, a Poggio Capanne, a Poggio Murella e a San Martino sul Fiora.

Scarlino

Lunedì 4 novembre ricorre la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate: il Comune di Scarlino celebra l’anniversario con la posa di tre corone.

Alle 9.30 il primo cittadino, Francesca Travison, e il corteo saranno di fronte al monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi nell’omonima piazza nel centro urbano capoluogo e subito dopo si sposteranno in via Roma, vicino alla caserma dei Carabinieri, dove si trova la lapide dedicata ai caduti.

La manifestazione si concluderà intorno alle 10.15 di fronte al monumento ai caduti nell’omonima piazza a Scarlino Scalo.

