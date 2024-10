Due baby topi d’appartamento fermati dai carabinieri: avevano appena derubato un’anziana

Grosseto – Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti a Grosseto nei giorni passati, una pattuglia in abiti civili del nucleo operativo di Grosseto ha individuato e arrestato un minore, che insieme ad un suo complice aveva proprio in quel momento messo a segno un furto in appartamento.

I giovani individuati e fermati erano due, di cui uno appena 14enne e il secondo di 12 anni. I due poco prima dell’intervento dei Carabinieri erano entrati all’interno di un’abitazione in una zona non frequentata nel Comune di Grosseto, e nonostante la presenza della proprietaria di casa, una donna di oltre 90 anni, del tutto incuranti del panico in cui l’anziana era entrata alla loro vista, hanno iniziato a rovistare dappertutto, in cassetti e mobili, alla ricerca di oggetti preziosi e denaro contante. Terminato il colpo, i due ragazzini sono usciti di corsa e sono scappati sulla strada, dove proprio in quel momento era in transito la vettura con a bordo i Carabinieri. I due militari hanno notato questa anomala fuga dei due giovani, e la donna che da lontano, affacciata al balcone, gridava disperatamente aiuto, urlando di essere stata derubata.

Una situazione abbastanza chiara per consentire ai Carabinieri di intervenire subito: i due responsabili sono stati fermati poco distante, non senza aver tentato di scappare, al termine di un inseguimento a piedi.

Nelle mani dei due sono stati trovati oro e denaro, che la donna ha poi perfettamente riconosciuto, e a cui sono stati restituiti. Il valore della refurtiva si aggirava sui 5mila euro.

Nella disponibilità dei due sono stati trovati anche arnesi da scasso, ovvero 2 cacciaviti e una chiave inglese, il tutto sequestrato.

La donna, ancora incredula per quanto accaduto, ha commossamente ringraziato i militari per l’intervento.

Il 14enne, per cui è stata richiesta di convalida dell’arresto dal Procuratore per i minori, dottoressa Roberta Pieri, al termine degli atti dovuti è stato accompagnato all’istituto per minori di Firenze; per il 12enne, non penalmente imputabile, è stato disposto il collocamento in una comunità.