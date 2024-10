Nuovo segretario generale in Provincia: ecco chi è

Grosseto. La Provincia di Grosseto ha un nuovo segretario generale: si tratta di Roberto Dottori, che prende il posto di Roberto Onorati, il quale, dopo anni di servizio al fianco dell’amministrazione provinciale, lascia l’incarico e va in aspettativa per motivi personali.

Roberto Dottori, nato nel 1969, vanta una lunga carriera nel settore delle pubbliche amministrazioni, avendo ricoperto il ruolo di segretario generale per diversi Comun,i tra i quali, più recentemente, quelli di Sansepolcro, Bucine e Cortona.

Il presidente della Provincia, Francesco Limatola, ha espresso il proprio benvenuto al nuovo segretario generale: “Siamo lieti di accogliere Roberto Dottori nel nostro team – afferma Francesco Limatola -. La sua esperienza e la sua competenza saranno di fondamentale importanza per la nostra amministrazione. Siamo certi che contribuirà al meglio al raggiungimento degli obiettivi della Provincia, in un momento storico in cui l’efficienza e l’innovazione sono essenziali per fornire servizi di qualità ai cittadini.”

“Un ringraziamento speciale a Roberto Onorati – conclude Limatola – per il suo impegno e la dedizione dimostrata durante gli anni di servizio”.

Nella foto, da sinistra: Onorati, Limatola e Dottori.