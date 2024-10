Consorzio di Bonifica, concluse le elezioni: hanno votato 7441 persone

Grosseto. Si sono concluse le elezioni per scegliere i membri elettivi dell’assemblea consortile al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Quella di sabato 5 ottobre è stata una giornata di grande sforzo organizzativo per Cb6, che ha allestito 52 seggi nei comuni del comprensorio consortile.

Uno sforzo premiato dall’ottima partecipazione alle urne: nelle cinque giornate hanno infatti votato 7.441 elettori (nelle precedenti elezioni, quelle del 2019, erano stati 2.196). Nel dettaglio: 4.149 voti in prima fascia, 2.792 in seconda fascia, 500 in terza fascia.

Nonostante l’importante affluenza, per le operazioni di voto non si sono registrate criticità.

Subito dopo la chiusura delle urne in ciascun seggio è iniziato lo scrutinio.