Lavori di Adf sulla dorsale Fiora: possibili disagi in quattro comuni

Grosseto. Tre interventi di AdF sulla dorsale Fiora.

I lavori

Nella giornata di martedì 8 ottobre l’azienda sarà al lavoro in località Fonte Mannarina, nel comune di Santa Fiora, e nelle località Cortevecchia e Selvignana, nel comune di Semproniano: i lavori vedranno complessivamente impegnate un totale di 20 persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione dei flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

Si tratta di interventi che non possono essere eseguiti ad acqua aperta; pertanto, verrà chiuso il flusso idrico a partire dalle 6.30: AdF metterà in campo tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare notevolmente i possibili disservizi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative, dove disponibili.

Potrebbero comunque verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua alle utenze collegate in diretta alla condotta dorsale in località Cortevecchia, nel comune di Semproniano, e nelle località Lavacchio, Sdriscia e Madonnino, nel comune di Magliano in Toscana, mentre basse pressioni potrebbero interessare il centro abitato di Grosseto e Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia.

Poiché la capacità di compenso dei serbatoi e delle autoclavi delle singole utenze varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa, il ripristino del flusso idrico – che si stima torni regolare in tutto il territorio interessato intorno alle ore 21 – potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati.

Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.