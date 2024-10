Mobilità sostenibile e progetti sulla bici: rinnovato protocollo d’intesa tra Comune e Fiab

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha rinnovato il protocollo d’intesa con l’associazione Fiab – Grosseto ciclabile finalizzato alla promozione della mobilità ciclistica e alla realizzazione di varie iniziative legate al cicloturismo nel territorio comunale e nell’ambito turistico Maremma Toscana Sud.

Con questa collaborazione, che si estenderà per altri due anni, l’amministrazione ribadisce il proprio impegno nella valorizzazione del territorio attraverso lo sviluppo di progetti che favoriscono l’utilizzo della bicicletta come mezzo sostenibile, sia per i residenti che per i visitatori. Il rinnovo del protocollo rappresenta un passo importante per rafforzare l’offerta cicloturistica e sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche legate alla mobilità sostenibile e alla tutela ambientale.

Negli ultimi anni, il Comune di Grosseto e Fiab – Grosseto ciclabile hanno collaborato attivamente per la progettazione di itinerari ciclabili, ottenendo il riconoscimento di “Comune ciclabile”, conferito anche per il 2024. Questo riconoscimento premia l’impegno dell’amministrazione nel promuovere politiche di mobilità dolce e sostenibile.

La rinnovata intesa prevede l’organizzazione di eventi, manifestazioni e raduni, nonché la progettazione di nuovi percorsi ciclabili, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e naturale della Maremma. Attraverso queste iniziative si intende anche contribuire alla destagionalizzazione delle presenze turistiche, con positive ricadute sull’economia locale.

“Riteniamo – commentano il sindaco Antonfrancesco Vovarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale – che il cicloturismo rappresenti una straordinaria opportunità per promuovere il nostro territorio, puntando su sostenibilità e benessere. Con questo protocollo d’intesa continuiamo a lavorare in sinergia con Fiab per far scoprire le bellezze della nostra città e della Maremma in un modo ecologico e salutare. Il rinnovo del protocollo conferma il nostro impegno nel sostenere e promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile, con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita per i cittadini”.