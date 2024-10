Lavori terminati: inizia una nuova stagione nella piscina comunale

Grosseto. E’ iniziata una nuova stagione nella piscina comunale di via Veterani dello Sport a Grosseto, gestita dal comitato Uisp.

Dopo un’estate di lavori nell’impianto, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, accompagnato dagli assessori Fabrizio Rossi, Simona Rusconi e Riccardo Ginanneschi, ha visitato la piscina che da oggi, martedì primo ottobre, ha riaperto le sue porte agli utenti.

“I lavori di manutenzione ordinaria – ricorda il sindaco –, dal valore complessivo di circa 30mila euro, hanno permesso la ristrutturazione degli spogliatoi, attraverso la demolizione delle pannellature esistenti, la realizzazione delle nuove pareti in cartongesso di tipo antiumido, la fornitura di nuovi infissi interni e l’imbiancatura con tempera lavabile”.

“Già lo scorso anno, la struttura era stata oggetto di interventi di manutenzione per un costo di 120mila euro – ricorda Vivarelli Colonna -, sostenuti interamente dalla Uisp Grosseto. Grazie al bando Bucalossi sono stati acquistati armadietti e un braccio meccanico utile per aiutare i ragazzi con disabilità a entrare in acqua. Un progetto fondamentale, sostenuto con entusiasmo dalla nostra Amministrazione, che rinnova un impianto essenziale per la pratica sportiva”.

“Non posso che esprimere la soddisfazione personale, ma anche come assessore allo sport – sottolinea Fabrizio Rossi -, per queste innovazioni che vengono fatte dalla Uisp, sapientemente gestore di questo impianto. Negli ultimi anni abbiamo visto un salto di qualità nell’offerta per i più fragili e nella gestione di questa struttura, che è davvero rinata grazie all’impegno del presidente Perugini e di tutto il comitato Uisp”.

“E’ un’occasione di rinnovamento di un impianto sportivo – aggiunge Riccardo Ginanneschi, assessore al patrimonio –, un plauso alla Uisp e ai tecnici che hanno lavorato a questo progetto. In particolare, gli spogliatoi sono stati resi più fruibili con nuovi armadietti e con maggiore spazio ricavato togliendo alcune cabine. E poi anche l’illuminazione che è stato molto migliorata. Per questo non possiamo che ringraziare la Uisp che sta facendo tanto per l’impiantistica sportiva grossetana”.

“Questo restyling riguarda soprattutto gli spogliatoi, che sono stati allargati e adeguati alle esigenze degli utenti – spiega Sergio Perugini, presidente della Uisp -. Abbiamo anche investito sul risparmio energetico con plafoniere a basso consumo, è stato un impegno importante per il comitato e abbiamo aderito al bando Bucalossi acquistando materiale per i corsi destinati ai diversamente abili, perché Uisp è sport per tutti”.

“In quattro anni – conclude Perugini – abbiamo in programma interventi per 120mila euro sulla piscina, seguendo un business plan che porterà a cambiamenti importanti dell’impianto”.