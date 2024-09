Pagare il parcheggio con lo smartphone e con un click: in paese arriva EasyPark

Scansano (Grosseto). Arriva anche a Scansano EasyPark, l’applicazione per il pagamento dei parcheggi più diffusa in Italia ed in Europa. Disponibile giù in oltre 700 città italiane, sarà utilizzabile anche nel Comune maremmano per pagare il parcheggio nelle strisce blu. Senza cercare monete in borsa o in tasca, basterà un clic sul proprio cellulare.

Scaricata l’app sul proprio smartphone, sarà possibile usufruire dei molti vantaggi del sistema: area di sosta e tariffa comunale vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione, dallo smartphone sarà poi possibile prolungare direttamente la durata della sosta o ridurla in caso di ripartenza anticipata, pagando così solo per il tempo di effettivo utilizzo dello stallo, senza rischiare multe per il mancato pagamento o spreco per il non totale utilizzo.

Un utile servizio in più per residenti e turisti.