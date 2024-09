Anci Toscana: importanti incarichi per gli amministratori maremmani

Grosseto. Riccardo Megale, assessore del Comune di Grosseto, e Federico Balocchi, sono stati eletti nel nuovo direttivo regionale di Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) Toscana, mentre Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano, ed Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia, sono state elette nel consiglio regionale dell’Anci.

La neo presidente eletta alla guida dell’associazione dei Comuni della Toscana è il sindaco di Poggibonsi, Susanna Cenni.

“Sono convinto che Riccardo Megale onorerà al meglio anche questo nuovo impegno riuscendo, al tempo stesso – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, a portare la voce dei cittadini grossetani anche nelle scelte regionali Anci”.

“La nomina nell’assemblea regionale dell’Anci è un nuovo importante impegno e un riconoscimento per il Comune di Castel del Piano e per l’Amiata di cui mi farò portavoce rappresentando le nostre piccole realtà più piccole e più lontane dai centri cittadini più grandi – dichiara Cinzia Pieraccini -. Il confronto con i sindaci della Toscana sarà sicuramente un’occasione di arricchimento. Lavorerò perché si possa andare avanti tutti con lo stesso passo e le stesse opportunità“.

“Con tutti i sindaci dell’assemblea – dichiara Elena Nappi – abbiamo condiviso l’importanza di avere una revisione ponderata dell’imposta di soggiorno, soprattutto sulla parte relativa alla modalità di riscossione che deve avvenire in maniera chiara e gestita in modo che non penalizzi i bilanci di ogni Comune. Le mie congratulazioni vanno alla nuova presidente Susanna Cenni, sindaco di Poggibonsi, e al riconfermato direttore Simone Gheri. Sono molto onorata di poter partecipare attivamente a questa importante associazione, che è la ‘Casa dei Comuni’, attraverso la quale far valere idee e proposte, e soprattutto portare avanti importanti impegni in tutti i settori come la sanità, la sicurezza, il trasporto pubblico ed ogni questione che coinvolge sempre i sindaci, considerati l’avamposto dei cittadini”.

Nella foto: il gruppo di sindaci e assessori della provincia di Grosseto