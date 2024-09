Lavori in via de’ Barberi: le modifiche al traffico all’interno della Cittadella dello Studente

Grosseto. Dalla giornata di lunedì 16 settembre, la Provincia di Grosseto ha ordinato la modifica temporanea della viabilità all’interno della Cittadella dello Studente.

Questa chiusura si rende necessaria al fine di mitigare e attenuare gli inevitabili disagi e intasamenti della circolazione, in considerazione dei lavori attualmente in corso per conto dell’amministrazione comunale di Grosseto di riqualificazione dell’asse viario di via dei Barberi tramite la realizzazione di una greenway urbana.

Le modifiche sono le seguenti:

l’accesso alla Cittadella dello Studente sarà possibile: dal cancello posto su via de Barberi all’altezza del Polo scolastico “Pietro Aldi” (Liceo scientifico e Liceo classico), con l’istituzione del senso unico su via Lazzeri, nel tratto compreso da via de Barberi fino al parcheggio del Polo scolastico Aldi; dal cancello posto su via de Barberi da via Scopetani, all’altezza del Polo tecnologico “Manetti-Porciatti”; dal cancello posto su via Lavagnini; dal cancello posto su via Aurelia Sud – SP 154;

l’uscita dalla Cittadella dello Studente sarà possibile: dal cancello posto su via Lavagnini; al fine di favorire un migliore deflusso del traffico da via Lavagnini il Servizio mobilità del Comune di Grosseto provvederà ad istituire tramite ordinanza il divieto di sosta con rimozione forzata su via Lavagnini sul lato in direzione di via Brigate Partigiane; dal cancello posto su via Aurelia Sud – SP 154;

l’apertura della nuova viabilità realizzata all’ingresso da via Aurelia Sud, con una corsia che permetterà la fermata delle auto per consentire la salita e la discesa degli studenti, per poi immettersi nuovamente su via Aurelia Sud;

i cancelli della Cittadella dello Studente posti su via Lazzeri, lato via dei Barberi, e via Lavagnini rimarranno sempre aperti nell’arco delle 24 ore, mentre gli altri due cancelli (quello posto all’ingresso da via Aurelia Sud e quello su via Scopetani) verranno regolarmente chiusi la sera e i giorni festivi;

su via Aldo Bellucci lo spostamento a sinistra della corsia riservata alla circolazione dei veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto. La corsia riservata sarà utilizzata anche dai mezzi delle forze di polizia e mezzi di soccorso.

Nella giornata di lunedì 16 settembre il controllo del traffico e della circolazione verrà effettuato in coordinamento tra la Polizia Municipale la Polizia Provinciale.