Lavori in alcune vie cittadine: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Al fine di consentire l’apertura di un’area cantiere per il rifacimento del manto stradale in viale Fossombroni e in via dei Lavatoi, a Grosseto, è stato disposto quanto segue.

Da lunedì 9 settembre fino al termine dei lavori, e comunque non oltre il 3 settembre, in via Fossombroni, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cimarosa e l’intersezione con via Donizetti, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli.

Nello stesso periodo è istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cimarosa e con via Donizetti. Nella stessa via è istituito il doppio senso di marcia attraverso l’istituzione di una corsia di traffico con direzione nord nel tratto compreso fra le intersezioni con via Cimarosa e via Donizetti sul lato destro di via Battisti secondo l’attuale senso di marcia (corsia all’inglese).

Sulle vie Cimarosa e Donizetti, potrà essere istituito il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati. Per tutta la durata del cantiere è istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari.

Prestare attenzione.