Il palazzetto dello sport si rifà il trucco: nuova illuminazione e nuova foresteria

Grosseto. Grandi novità per il palazzetto dello sport: oggi sono stati inaugurato il nuovo impianto di illuminazione e la ristrutturazione della foresteria sportiva.

È stato portato a temine il progetto di efficientamento energetico che prevedeva la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione con uno nuovo a tecnologia led, per il campo da gioco e per gli spalti. Si è trattato di un intervento concepito nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un importo pari a 55mila euro. Parallelamente, la società Pallavolo Grosseto ha investito oltre 30 mila euro per rendere agevole e funzionale la foresteria arricchendola di un bagno, di nuovi infissi dotati di zanzariere, di un impianto di areazione con split caldo-freddo, di tv digitali in tutte le stanze e di un sistema Wi-Fi a disposizione di tutto il secondo piano del palazzetto.

“L’obiettivo – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi – era quello di migliorare l’illuminazione e la funzionalità dell’impianto sportivo, prestando la massima attenzione all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Come amministrazione, vogliamo continuare a promuovere interventi che migliorino l’impiantistica e, di conseguenza, il servizio offerto alla comunità. Questi progetti rientrano in una visione più ampia, che punta non solo a potenziare le infrastrutture sportive, ma anche a renderle sempre più efficienti, sostenibili e in grado di soddisfare le esigenze di chi le utilizza”.

“La nuova foresteria sportiva – spiega il presidente della Pallavolo Grosseto Riccardo Tinacci – della nostra società, realizzata grazie al supporto dell’amministrazione comunale, e nello specifico al lavoro dell’assessorato ai lavori pubblici e di quello allo sport, è per noi un grande punto di forza perché ci permette di poter ospitare anche atlete più piccole, provenienti da più lontano in una sede bella, attrezzata e particolarmente sicura, dotata di tutti i comfort. La foresteria è un fiore all’occhiello per la nostra società, ma di sicuro lo è anche per laAmministrazione comunale che vede finalmente recuperare dei locali in disuso, che adesso sono stati rimessi a nuovo attraverso il nostro intervento, forti della convenzione pluriennale con il Comune”.