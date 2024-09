Adf installa 4.681 nuovi contatori in due comuni: investiti 470mila euro

Grosseto. AdF continua a investire nell’innovazione, con la campagna per l’installazione dei nuovi misuratori che la prossima settimana arriverà a Monterotondo Marittimo e Gavorrano. È di circa 470mila euro l’investimento complessivo per sostituire in entrambi i comuni 4.681 contatori in totale.

I nuovi contatori

I nuovi contatori, dotati di telelettura, consentono un notevole incremento nella precisione di misura e il prelievo automatico del dato di lettura, senza la necessità di effettuare l’autolettura periodica. Con la telelettura la raccolta dati è effettuata digitalmente da operatori che transitano all’esterno degli edifici, velocizzando le operazioni e senza necessità della presenza del cliente nel caso di contatore non accessibile dall’esterno. Inoltre, in caso di problemi nelle condutture, forniscono direttamente sul display comunicazioni preziose al cliente per effettuare i dovuti controlli e, se necessario, intervenire in maniera tempestiva e puntuale.

Gli interventi per l’installazione dei nuovi misuratori e per il conseguente adeguamento degli allacciamenti possono comportare la temporanea sospensione dell’erogazione idrica: non è tecnicamente possibile, in questi casi, operare ad acqua aperta. Pertanto, nel corso dell’attività per cambiare i contatori, potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua nelle frazioni e strade in cui sono in corso le sostituzioni.