Grosseto. Il Comune di Grosseto informa che martedì 3 settembre, dalle 13 alle 17, è prevista l’interruzione di corrente elettrica, causa lavori ,in via Gramsci, viale Sonnino, via Guerrazzi, viale Alfieri, via Amendola e piazza La Marmora.

Gli uffici comunali di viale Sonnino e piazza La Marmora non potranno dunque garantire lo svolgimento dei servizi nella data e negli orari interessati dai lavori e resteranno chiusi.