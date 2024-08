Verso le elezioni Consorzio di Bonifica: al via la presentazione dei candidati

Grosseto. Si avvicina il momento delle elezioni consortili per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Da giovedì 29 agosto a lunedì 2 settembre sarà possibile consegnare le liste dei candidati all’ufficio elettorale temporaneo allestito nella sede di Cb6, in via Ximenes 3 a Grosseto; in questi giorni l’ufficio resterà aperto, sabato e domenica compresi, dalle 9 alle 13.

Le liste

Alcune indicazioni per la presentazione delle liste. Dovranno essere in duplice copia, corredate di nome ed eventuale simbolo; il numero di candidati è compreso tra 5 a 10, preferibilmente con candidati di due generi diversi in modo tale da non superare i due terzi dei candidati dello stesso genere; le liste devono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione di appartenenza, oppure, in alternativa, da un numero di consorziati non inferiore a 60 per la terza sezione, 120 per la seconda, 180 per la prima; le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate, sia candidati che presentatori non possono figurare in più di una lista e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

Per accompagnare ogni lista servono gli atti di accettazione delle candidature con un’autocertificazione dei candidati di non ricadere nei casi di ineleggibilità e incandidabilità, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e la dichiarazione di presentazione delle candidature firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero degli aventi diritto al voto.

Le elezioni sono in programma dal primo al 5 ottobre.

Per tutte le informazioni è possibile collegarsi agli indirizzi https://cb6toscanasud.it/category/elezioni-consortili-2024/ e https://bonificalvoto.toscana.it/.