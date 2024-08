In corso la metanizzazione di Marina: previsti 60 allacciamenti a servizio delle abitazioni

Marina di Grosseto (Grosseto). È in corso la tanto attesa metanizzazione di Marina di Grosseto.

L’intervento comprende la posa di circa 2000 metri lineari di condotte e circa 60 allacciamenti interrati a servizio delle abitazioni dislocate lungo il percorso. Inoltre, è prevista la posa di un gruppo di riduzione finale a supporto delle infrastrutture già esistenti. L’intervento si sviluppa su via dei Platani, via Giusti e su alcune vie adiacenti a via XXIV Maggio.

“Siamo molto soddisfatti di questo intervento – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’urbanistica Fabrizio Rossi –. Si tratta di lavori che vanno a incidere direttamente sulla qualità della vita di cittadini e turisti. Un’azione immediatamente tangibile, senza troppi proclami. La pianta urbanistica della frazione ha subìto importanti cambiamenti che ne hanno variato in meglio l’assetto complessivo”.

“Siamo convinti – concludono sindaco e assessore – che ottenere risultati concreti, come in questo caso, sia la ricetta giusta per amministrare bene”.