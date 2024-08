Mobilità per otto posti a tempo pieno e indeterminato: ecco il bando del Comune

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto ha indetto la seguente procedura di mobilità: “Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo numero 165/2001 per la copertura di 8 posti a tempo pieno e indeterminato di ‘istruttore amministrativo’ – ex categoria C – area istruttori del vigente Ccnl comparto funzioni locali da assegnare a diversi settori o servizi dell’Ente”.

L’avviso di mobilità sarà pubblicato dalle 10 del 9 agosto alle 12 del 29 agosto 2024 sul portale del reclutamento “inPA”.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate dalle 10 del 9 agosto alle 12 del 29 agosto 2024, compilando l’apposito modulo elettronico attraverso il portale inPA cui si accede anche dal sito istituzionale del Comune di Grosseto – “aAmministrazione trasparente” – “Bandi di concorso” – “Mobilità”.