Futuro del Cemivet: il sindaco incontra il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito

Grosseto. Questa mattina, il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, è stato ricevuto a Roma dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, il Generale Carmine Masiello.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema della salvaguardia del Cemivet dalle ipotesi di spostamento dell’allevamento cavalli.

“Il mio impegno per salvaguardare il Cemivet di Grosseto, storica istituzione della nostra città, continua senza sosta. Negli ultimi mesi – sottolinea il sindaco – tanto è stato fatto: ho avuto il piacere di incontrare il Comandante logistico dell’Esercito, il Generale di Corpo d’Armata Mauro D’Ubaldi. Non solo. Lo scorso 27 luglio, è stata inviata una lettera al Ministro della Difesa, l’onorevole Guido Crosetto, allegando la documentazione fornita dal comitato ‘No al trasferimento dei cavalli del Cemivet’, che ha raccolto oltre 2.500 firme per scongiurare il possibile trasferimento della struttura. Questa mattina, il cordiale e proficuo incontro con il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, ha segnato un momento significativo. Durante il nostro dialogo ho chiesto di riconsiderare una decisione che la comunità grossetana ritiene incomprensibile: Grosseto dispone di strutture adeguate e questo rende superfluo lo spostamento in altre località”.

“Il Generale Masiello – prosegue Vivarelli Colonna – ha ascoltato con attenzione le mie preoccupazioni e mi ha assicurato che verranno mantenute tutte le risorse necessarie a garanzia del territorio fino a far diventare il nostro centro quadrupedi l’eccellenza nazionale dell’ippoterapia, in collaborazione con Croce Rossa Italiana”.

“Continuerò – conclude Vivarelli Colonna – a monitorare attentamente gli sviluppi della situazione e a mantenere un dialogo aperto con le istituzioni competenti, altrettanto attente al bene del territorio, come impegnate nella sicurezza della collettività. Sono certo che riusciremo a trovare una soluzione che rispetti le esigenze del territorio e salvaguardi il futuro del Cemivet”.